La situazione frane a Modigliana, Predappio e Dovadola: "Strade sprofondate, cambiata la morfologia del territorio"

I sindaci dei territori più colpiti dalle frane di inizio maggio presentano le criticità in atto al ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, arrivato venerdì in Romagna per visitare alcune delle aree colpite dal maltempo e attualmente in situazione di emergenza nazionale. "Alcuni versanti andranno ricostruiti e diverse strade non saranno più quelle di prima. Ci sono zone isolate, anche con imprese, che non sono più raggiungibili", il punto.

La visita del ministro Musumeci