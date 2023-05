Emergenza frane, "è un territorio ferito. Contenuti gli effetti più nefasti. I danni sono incalcolabili"

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è stato a Predappio per visitare alcune delle aree colpite dal maltempo e attualmente in situazione di emergenza nazionale. Questa la relazione presentata dal presidente della Provincia, Enzo Lattuca: "Abbiamo bisogno di supporto, anche tecnico, e di tante risorse". "E' un territorio ferito, abbiamo tamponato l'emergenza, ma è una situazione provvisoria", le parole del sindaco di Predappio, Roberto Canali.

La visita del ministro Musumeci