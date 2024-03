Addio alla pensilina di piazza Saffi, iniziati i lavori di smontaggio

Sono iniziate le operazioni di smontaggio della pensilina di piazza Saffi, di fronte al palazzo delle Poste. La struttura è stata transennata e sono partiti i lavori di rimozione. Start Romagna ha comunicato all'utenza il riposizionamento della fermata “Piazza Saffi A” in corso Mazzini fronte civico 9, in corrispondenza degli attuali stalli bianchi per le moto. La pensilina, se le condizioni della struttura lo permetteranno, sarà rimontata alla fermata del trasporto urbano di fronte al Liceo Artistico.