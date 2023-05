Modigliana, missione di salvataggio con l'elicottero dei Vigili del Fuoco: evacuate otto persone

I Vigili del Fuoco hanno effettuato giovedì a Modigliana il soccorso di 8 persone prive di viveri da 2 giorni, portate in salvo tramite l’elicottero da una casa isolata sul Monte Trebbio. Alle ore 12.50 una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano, è intervenuta sulla strada provinciale 21, per soccorrere le persone bloccate in un agriturismo a causa di un movimento franoso. La squadra ha raggiunto le persone a piedi prestando loro una prima assistenza. Per le operazioni di salvataggio in sicurezza è stato richiesto l'intervento del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, che tramite elicottero ha raggiunto il podere interessato e trasportato le persone in zona sicura presso il campo sportivo di Modigliana. Per nessuna delle persone coinvolte è stata necessario trattamento sanitario.

LA SITUAZIONE A MODIGLIANA - Gli aggiornamenti del sindaco