Sostegno all'inclusione sociale: la Lotteria della solidarietà premia i progetti vincenti

Si è svolta la consegna ufficiale dei contributi della Lotteria della Solidarietà ai progetti sociali selezionati dall’apposita commissione. I progetti vincenti sono "Casa Luciana, promosso dalla cooperativa sociale L’Accoglienza di Forlì, finalizzato al sostegno del gruppo appartamento "Casa Luciana" per persone in difficoltà, ma con alti livelli di autonomia, al fine di favorire un accompagnamento volto alla loro integrazione sociale (2mila euro), che si pone l’obiettivo di avviare processi di inclusione per bambini e adolescenti con backgound migratorio, valorizzandone le differenze sociali; "Crescere nella comunità", promosso dall’associazione Welcome, finalizzato alla conoscenza delle abilità dei ragazzi con disagio sociale e alla loro valorizzazione in prospettiva professionalizzante, tramite laboratori di cucina.(1.500 euro); "I maltagliati", progetto integrato di educazione e inclusione lavorativa promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini (1.500 euro); "Terra e natura: torniamo all’aria aperta", promosso dalla cooperativa sociale Kara Bobowski di Modigliana, finalizzato al ripristino di un terreno danneggiato dall’alluvione, per attività agricole (vigneto e uliveto) a vantaggio di persone con fragilità (1.000 euro); e "Fondo Carcere" (1.500 euro).

La cerimonia si è svolta alla presenza di Alberto Bravi (Associazione Amici di Dario), Corinna Crippa (Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena), Carla Benelli (VolontaRomagna), degli assessori forlivesi Barbara Rossi (Welfare) e Valerio Melandri (Cultura), di quelli cesenati Carmelina Labruzzo (Welfare) e Carlo Verona (Cultura), del vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, di Maurizia Squarzi (consigliere Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) e Gianni Lombardi (vice-presidente della Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese). In rappresentanza delle aziende sponsor era presente Michela Marzoli, direttore marketing Club del Sole, che ha offerto il primo premio della Lotteria. La 23esima edizione della Lotteria della Solidarietà, grazie ai 44.755 biglietti collocati, ha ridistribuito al Terzo Settore locale 38.829 euro, dei quali 7.500 ai progetti sopra citati, mentre i rimanenti 31.329 euro sono stati ristornati alle organizzazioni che si sono impegnate nella vendita dei biglietti a sostegno delle loro attività. Complessivamente nelle 23 edizioni la Lotteria ha destinato al non profit ben 510.705 euro.