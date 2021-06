Comune di Forlì, Carabinieri e Acer firmano dunque un accordo per la concessione in utilizzo a favore dell'Arma del parcheggio del complesso Acer in via Marsala, nell'ambito delle azioni del progetto "Case sicure". Il parcheggio sotterraneo si trova proprio di fronte all'uscita carrabile posteriore del comando dei carabinieri di corso Mazzini, per cui sarà di facile utilizzo per l'Arma.