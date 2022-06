Un'opera che resiste dal 1200: nuova luce per la briglia sul Rabbi di San Lorenzo in Noceto

Un pezzo di storia di Forlì che riemerge, in seguito alla conclusione dei lavori di consolidamento e recupero della briglia di San Lorenzo in Noceto (detta anche “Chiusa di Calanco”), sul fiume Rabbi. Lavori che si erano interrotti con il ritrovamento, durante le opere di scavo, di un antico tavolato in legno, a rivestimento dello scivolo della briglia stessa, e che aveva richiesto una variante al progetto.