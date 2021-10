Una serata con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è tornato a Forlì per presentare il suo ultimo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l'Italia del futuro” Ed. Piemme. Bonaccini è stato intervistato da ForlìToday sulla situazione covid-19 in Emilia Romagna.