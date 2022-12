Da sei anni suona pianoforte: note contro i cattivi pensieri, le mani del 16enne incantano l'ospedale

Le dita si muovono svelte e leggiadre nei tasti del pianoforte, riproducendo musica che alleggerisce l’atmosfera dello spazio circostante. Non uno spazio qualsiasi, ma la grande hall del Padiglione Morgagni dell’ospedale di Forli. Giovanni Bertoni ha 16 anni, vive a Forli e frequenta il terzo anno del liceo scientifico e da quest'anno quello musicale. La musica riecheggia nel padiglione, alcune persone sono sedute sulle panchine circostanti, altri si fermano per un istante e poi proseguono oltre, quasi ignorando l’evento, quasi a non voler disturbare. Giovanni incanta una volta alla settimana, un viaggio che allontanata per alcuni minuti paure e cattivi pensieri.