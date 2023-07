Lucia su una moto del '77 per 7.000 km, un viaggio anche in sé stessa: "Caduta, come nella vita c'è la fragilità"

Lucia Baroncelli, 30 anni, racconta il suo viaggio in giro per l'Europa in sella alla sua amata moto, una Cb 400 four del 1977. Con la sua "due ruote" (a cui ha dato il nome di "Furio"), da sola, ha raggiunto l'Irlanda, poi la Spagna ed infine il rientro in Italia. Nella seconda parte della sua video-storia racconta le sensazioni e la scoperta di sé stessi, compresi gli imprevisti, come una caduta e la pioggia che la inseguiva.