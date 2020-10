Trent'anni di "parcheggione": una firma prestigiosa, apprezzato a New York... ma mai amato dai forlivesi

Con Gabriele Zelli, storico e assessore nella giunta Zanniboni che procedette alla costruzione del parcheggio di piazza Guido Da Montefeltro, alla fine degli anni '80, ripercorriamo la storia della struttura, il progetto in cui era inserito (era previsto inizialmente un teatro) e come poi si è modificato nel tempo, fino alla scelta di realizzare qui il Museo San Domenico. Mai amato dai forlivesi per l'eccessivo uso del cemento nel cuore del centro, l'ex area della storica fabbrica Bonavita diventerà entro pochi mesi un giardino che farà da cornice al museo.