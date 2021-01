Studenti e genitori manifestano in piazza contro la didattica a distanza - VIDEO

Il gruppo forlivese di "Priorità alla scuola" ha organizzato per sabato pomeriggio, davanti alla sede della Prefettura in Piazza Ordelaffi, una manifestazione a favore del rientro degli studenti negli istituti. Diversi gli studenti e i genitori che sono scesi in piazza per protesta. "Siamo preoccupati per le conseguenze nefaste della didattica a distanza, non più utilizzata come soluzione d'emergenza per un breve periodo di tempo - spiega Noemi Zucchi, tra gli organizzatori - ma ormai diventata normalità per tanti ragazzi che stanno perdendo interesse per la scuola e per il contatto sociale con compagni e insegnanti".