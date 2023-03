“Sulla stessa barca…", al Palazzo Vescovile la creatività in mostra: "I giovani sono il nostro capitale"

La Rete Adolescenza del territorio forlivese e il Comune di Forlì presentano la quarta edizione del progetto iOKreo dal titolo “Sulla stessa barca…”, con il contributo della Diocesi di Forlì e Bertinoro e il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili. Quest’anno la Rete ha voluto ampliare la partecipazione, aprendo l’iniziativa anche agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Per la quarta edizione del 2023, il titolo scelto è “Sulla stessa barca…”, un tema che è stato sviluppato dai ragazzi in molteplici interpretazioni e con diversi risultati artistici. Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e a ingresso libero e gratuito. L’evento che apre il mese della creatività dell’adolescenza è l’inaugurazione della mostra iOKreo23 con l’esposizione delle opere creative realizzate dagli adolescenti al Palazzo Vescovile, in Piazza Alighieri 1. La mostra rimarrà aperta dal 27 marzo fino al 28 aprile, con i seguenti orari di apertura: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.