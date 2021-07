Summer Run, piazza Saffi si riempie di runner con due percorsi serali

Una festa all'insegna dello sport domenica sera in centro storico a Forlì per la prima edizione della "Summer Run - Forlì", organizzata da "Sport Cultura e Futuro" con il patrocinio del Comune di Forlì. Due i percorsi a disposizione dei partecipanti: dieci chilometri per i runner e circa quattro chilometri per chi voleva dedicarsi ad una semplice passeggiata. Venti i premi alimentari per le categorie femminile e maschile. Hanno partecipato le associazioni Anffas, Anmic, Lions Club, Incontri senza barriere ed enti sportivi della città tra cui Libertas, Endas, Polisportiva Edera, Edera Atletica, Uisp, Asc, Asi, Csi e Avis Podisti. Un appuntamento a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas e alle ambulanze della Misericordia. All'arrivo biscotti col gruppo Alpini di Forlì.