Primo giorno di tamponi rapidi in farmacia, come funzionano e come si prenotano

Primo giorno per la campagna della Regione Emilia Romagna che porta nelle farmacie i tamponi rapidi del Covid, con esito in soli 15 minuti. L'obiettivo è testare sempre più persone, intercettare il più rapidamente possibile i nuovi positivi asintomatici e spegnere sul nascere eventuali focolai, a partire da quelli in famiglia o a scuola. Numerose le farmacie che hanno aderito al progetto e che si sono fatte trovare pronte fin dal primo giorno, in Romagna. Hanno diritto al test gratuito gli studenti fino ai 18 anni, i genitori e i nonni anche non convivente di studenti. Diritto esteso anche gli universitari e al personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado.