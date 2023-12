Tante persone in piazza per il presepe vivente. Il vescovo: "Diamo spazio alle voce dei più giovani"

Una gran folla di cittadini e tantissimi bambini, si sono riuniti oggi pomeriggio in piazza Saffi per la ventiduesima edizione del Presepe Vivente dei Bambini. Un ’iniziativa, ideata e organizzata dagli educatori e dai ragazzi dei Centri educativi della cooperativa sociale Domus Coop, che è ormai diventata un appuntamento fisso per le festività natalizie forlivesi. "Il senso del Natale - ha detto in apertura della manifestazione Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro - sta nello dare spazio alle voce dei più giovani". Centinaia di bambini e ragazzi dei centri educativi e delle Scuole La Nave sono stati i protagonisti che hanno raccontato attraverso letture, musiche e danze il cammino che dall’Annunciazione porta alla Natività e all’adorazione dei pastori e dei Re Magi.