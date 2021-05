"Una vita dedicata al Forlì, all'antistadio una targa per ricordare l'amato Paolo Spada"

Il Forlì Calcio ha voluto ricordare con una targa apposta all'antistadio di via Campo di Marte, Paolo Spada, morto lo scorso gennaio all'età di 65 anni per un malore improvviso. Spada è stato segretario amministrativo della società, vero punto di riferimento negli anni della squadra di calcio forlivese. "In attesa di presentare la regolare richiesta di intitolazione, dopo almeno 10 anni dalla

morte, la società ha deciso di rendere omaggio ad un vero e proprio pilastro della storia biancorossa", spiega una nota della società. Il ricordo dell'assessore allo Sport Daniele Mezzacapo e del presidente del Forlì Calcio Gianfranco Cappelli si è tenuto lunedì pomeriggio nell'area dello stadio.