Teche di scarpe rosse: anche le donne imprenditrici dicono no alla violenza sulle donne

Donne Impresa Confartigianato Forlì, il movimento che rappresenta le imprenditrici associate, promuove un’iniziativa di sensibilizzazione per dire no alla violenza. In tutti le sedi e mandamenti dell’associazione forlivese saranno alloggiate delle teche contenenti un paio di scarpe rosse con il messaggio “No alla violenza sulle donne” per ricordare che, ogni giorno, una donna può trovarsi in una situazione di difficoltà e che chiunque sospetti o venga a conoscenza di questa realtà non deve voltarsi dall’altra parte, ma prestarle soccorso, anche con una semplice telefonata.

