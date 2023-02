"Una condivisione di idee che arricchisce tutti", ecco il primo Tedx a Forlì. "Nella vita la passione non basta, serve il fuoco"

Il teatro "Il Piccolo" ha ospitato sabato la prima edizione del TedX di Forlì, l’evento nato da pochi mesi come espressione indipendente e locale del celebre format statunitense e che mira a diffondere idee virtuose e accrescere la conoscenza dei partecipanti in un’ottica di bene collettivo. Sul palco sono saliti sei speaker d’eccezione, che hanno raccontato al pubblico del Ted una particolare esperienza di vita, un’idea innovativa o la visione brillante di ciò che per loro rappresenta "Fuoco Arde".