La tensostruttura adibita fino a qualche settimana fa ad ospitare due campi da tennis coperti al polisportivo Monti del quartiere Cava sarà demolita e ricostruita dal Comune con lavori ultimati tra circa un anno, per una spesa complessiva di 750mila euro.

Tennis, tensostruttura chiusa all'improvviso: "Non stava per crollare, ma non poteva più essere consentito l'uso"