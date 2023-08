La solita piaga dell'estate: ladri col volto travisato cercano di forzare le porte di una casa

Nel video, fornito dal cittadino vittima del tentativo di furto, si vedono due malviventi col volto travisato che cercano di forzare un ingresso di una villetta in zona San Giorgio, a Forlì. Il fatto è avvenuto domenica sera intorno alle 21.15. Dice sconfortato il derubato: "Ormai tutti gli anni, oltre a spendere soldi per le ferie, a casa nostra aggiungere un budget per riparare i danni dei ladri da quattro soldi. Fortunatamente oltre ai danni ingenti della rottura di una vetrata sono scappati al suonare dell'antifurto".