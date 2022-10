Torna Sedicicorto Forlì International Film: "Edizione ricca sul tema del doppiaggio. Premio alla carriera per Leo Gullotta"

Dal 6 al 15 ottobre a Forlì si svolgerà la 19° edizione di Sedicicorto Forlì International Film Festival, uno dei principali eventi italiani dedicati al cortometraggio, sotto la direzione di Gianluca Castellini. Per citare alcuni numeri, saranno 163 i film in rappresentanza di 51 Paesi, 7 le sezioni competitive, 2 fuori concorso, per 29 programmi di proiezione. 4 i luoghi che accoglieranno l’edizione del 2022: la Chiesa di San Giacomo, il cinema San Luigi, il circolo Aurora, la galleria Wundergrafik. "Una edizione ricca - spiega Gianluca Castellini - con tante sorprese". Il direttore svela "un premio alla carriera per Leo Gullotta, che sarà ospite del Festival". Il tema di quest'anno sarà il doppiaggio.