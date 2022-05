Applausi, urla d'incitamento. Chi con la preferenza ad indossare la mascherina, chi senza. Tante persone assiepate a bordo strada per salutare il Giro d'Italia e tutti i suoi protagonisti in gara. L'undicesima tappa, da Santarcangelo a Reggio Emilia, ha attraversato mercoledì mattina la Romagna viaggiando lungo la via Emilia.

VIDEO - Il passaggio del Giro tra ali di folla