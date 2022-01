"Tra Covid e lavori, emergenza nell'emergenza": ristrutturazione conclusa per il 'nuovo' alberghiero

"Noi abbiamo vissuto l'emergenza nell'emergenza, tra Covid e lavori". Venerdì la grande sala dei ricevimenti dell’Istituto Alberghiero Artusi” di Forlimpopoli ha aperto le porte per celebrare una serata-evento in occasione della inaugurazione della sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore che ospita l’Istituto alberghiero, finalmente tornato agibile in tutti i suoi spazi al termine di un lungo e complesso cantiere.