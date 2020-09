Tracce di Sedicicorto: esperimenti e novità all'Arena San Domenico

Due sere dedicate al mondo del cortometraggio. All'Arena San Domenico un'anteprima del Sedicicorto Forlì International Film Festival con "Tracce di Sedicicorto", l’occasione per il direttore artistico Gianluca Castellini, coadiuvato dalla coordinatrice del festival Joana Fresu de Azevedo e il supporto sul palco della giornalista Federica Aliano, di presentare le sezioni competitive, le mostre di questa edizione e di consegnare ufficialmente tutti i premi speciali previsti. Inoltre saranno rese note tutte le modalità di partecipazione al festival e saranno presenti anche le istituzioni del comune di Forlì e rappresentanti dell’Emilia Romagna Film Commission.

Uno spazio speciale verrà dedicato a un nuovo progetto sostenuto da Sedicicorto Forlì International Film Festival, la produzione di mostre artistiche virtuali dedicate al centenario felliniano, all’arte iraniana e a Vincent Van Gogh. "Premio alla Carriera" a Giuliano Montaldo (Regista), in collaborazione con CinemaItaliano.info. Nel corso della serata del 14 settembre, in collaborazione con la Cineteca Nazionale di Roma e il Centro Sperimentale di Cinematografia, verrà proiettato il cortometraggio Arlecchino, realizzato da Montaldo nel 1982. Una proiezione speciale, che segna il recupero di un’opera tra le meno diffuse del regista.

"Premio alla Carriera IranFest" a Jafar Panahi (Regista Iran), in collaborazione con CinemaItaliano.info. Per l’occasione, il regista iraniano ha inviato un messaggio speciale per il pubblico italiano. I gemelli D’Innocenzo riceveranno il "Premio Amazing Birdmen", mentre Andrea Lattanzi e Ludovica Martino, che ottengono il "Premio Generazione G" offerto da Cinematographe. Il "Premio Woman in Set2, assegnato da da Mymovies, va alla regista Roberta Torre che interverrà con un collegamento video. Verrà decretato il vincitore del contest "Trailspotting", realizzato in collaborazione con FilmIsNow, che ha ottenuto più di 15 mila visualizzazioni su YouTube in meno di un mese. Infine la musica con i Mobius, gli Est Music e Iuri Ciccarese, e il teatro con Andrea Campelli e Fabio Magnani.