Maltempo, treni sospesi. In centinaia fuori dalla stazione in attesa: "Poca organizzazione"

Un mercoledì di forti disagi per coloro che avevano scelto il treno come mezzo di spostamento. A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la Romagna, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. Lungo la tratta sono in corso le verifiche dei tecnici di Rfi e forze dell'ordine. "Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio e, al momento, non ci sono previsioni di riattivazione", comunicano da Trenitalia. E' attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì.