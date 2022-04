Sgarbi entra diretto nelle elezioni di Castrocaro: "Turchi il candidato della speranza, contro gli apparati di partito"

In un video Vittorio Sgarbi battezza il candidato civico di Castrocaro Filippo Turchi come candidato sostenuto dalla formazione politica 'Io Apro Rinascimento'. Turchi è il terzo contendente alla poltrona di primo cittadino, tra la sindaca uscente Marianna Tonellato per il centro-sinistra e Francesco Billi per il centro-destra. "E' il candidato della speranza, corre senza collegamenti con altri partiti". Turchi aveva chiesto l'appoggio al critico d'arte tramite un videomessaggio postato sulla pagina Fb nazionale di Vittorio Sgarbi, che per le questioni nel Forlivese si affida al suo agente Sauro Moretti. Turchi nel suo video aveva attaccato: "A Castrocaro siamo burattini schiavizzati da dirigenti di partito. Vedo Sgarbi come l'unico politico in grado di dare una mano questo paese". E sullo stesso tono gli risponde Sgarbi, dicendo che, a Castrocaro, operano "funzionari di partito pallidi e malinconici", mentre ci sarebbe bisogno di "entusiamo, passione e apertura al futuro e ai giovani".