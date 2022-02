Tutti in carrozza, parte "Long train running": il viaggio musicale da Forlì a Norimberga

Parte il viaggio musicale attraverso l'Europa. E' cominciato dalla stazione di Bologna il percorso di "Long train running", l'originale progetto organizzato da Demodè, associazione giovanile di Forlì, riguardante musica e viaggio e che dalla prossima settimana entrerà nel vivo. Come si svolge? Cinque musicisti tra Forlì e Roma, 3 ragazzi e 2 ragazze tra i 17 e i 25 anni segnalati come le nuove promesse della musica nazionale, prenderanno un treno in direzione Norimberga. Viaggeranno per tre giorni, raccontandosi, suonando e osservando il paesaggio scorrere fuori dal finestrino. Un viaggio lento, come ormai non siamo più abituati a fare, ma capace di rispettare i ritmi della creatività e della vita vera.