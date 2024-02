Vandalo ubriaco cammina per corso Diaz di sera e semina danni e caos: proteste per la scarsa sicurezza - VIDEO

Serie di danni e disturbo ai negozi e ai passanti di corso Diaz nella serata di lunedì. Un giovane straniero, visibilmente ubriaco, che arrivava da piazza Saffi e percorreva corso Diaz poco prima delle 21, ha causato danni senza alcun apparente motivo, se non quello di sfogarsi contro i primi oggetti che aveva di fronte. E è così che ha vandalizzato un tavolino e due sedie del Bar Ottica, a pochi passi dalla piazza, semplicemente passandoci davanti, per poi dare pugni contro vetrine, rompere bidoni a calci e lanciare portaceneri poco dopo. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri. Tra i negozianti del corso, però, è alta la rabbia per la scarsa sicurezza della zona di piazza Saffi a quell'ora della sera.