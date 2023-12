"Un anno d'arte per una vita di solidarietà": ecco il 22esimo calendario dell'associazione 'Gli Elefanti'

Presentata la 22esima edizione del calendario "Un anno d'arte per una vita di solidarietà" dell'Associazione Gli Elefanti. Quest'anno le opere del calendario sono state realizzate da 6 artisti, da 5 ragazzi dei Centri Educativi della Domus Coop e dell’Associazione Gli Elefanti e da una nonna e sono l’espressione del valore degli incontri e della bellezza dei legami di amicizia presenti in ogni età della vita. Il ricavato dalla vendita sostiene i progetti dell'Associazione Gli Elefanti – nata nel 2000 dal desiderio di un gruppo di noi educatori della Cooperativa Domus Coop -; in particolare il Centro di aiuto allo studio per le difficoltà e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa) per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni. Gli educatori del Centro aiutano i ragazzi a trasformare le fatiche dell’apprendere in possibilità di riuscita e soddisfazione attraverso un lavoro pomeridiano personalizzato.