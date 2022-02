Un bagliore squarcia viale Bolognesi: fiamme in un'abitazione, rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Fiamme nella prima serata di domenica in un'abitazione in viale Bolognesi. Le lingue di fuoco si sono sviluppate nel balcone al primo piano di uno stabile, con il personale del 115 che ha operato con una squadra e l'autoscala. Fortunatamente non vi sono stati feriti, con danni da fumo limitati al balcone. Da chiarire le cause che hanno innescato il rogo, spento rapidamente. Un intervento particolarmente rapido che ha evitato guai peggiori.