Un "Laboratorio aperto di innovazione", il nuovo Santarelli mette al centro i giovani: "Sarà una start-up imprenditoriale"

Dopo un lungo cantiere di ristrutturazione, iniziato nel 2018, torna ad riaprire i battenti il “Santarelli”, che non avrà più la sua funzione originaria di scuola materna, ma resterà comunque legato ai giovani, alla formazione e al loro avviamento al lavoro. Giovedì l'inaugurazione ufficiale del "Laboratorio aperto di innovazione"

Gli usi dell' “Ex Santarelli”

Grazie ad un accordo tra Comune di Forlì e Università degli studi di Bologna Campus di Forlì, le quattro ex aule centrali, un tempo destinate ad accogliere le attività didattiche dei bambini, e la sala absidale ospiteranno da giugno 2024 la Biblioteca universitaria Roberto Ruffilli e le sue sale studio, la cui attuale sede al campus universitario sarà soggetta ad un profondo restauro, che si stima potrà durare fino a 5 anni. “A Forlì ci sono quasi 7mila studenti universitari, che potranno popolare questi spazi”, commenta Melandri.

Nel seminterrato, invece, sarà sistemato l’archivio della Biblioteca Moderna del Comune di Forlì che raccoglie volumi moderni e materiale multimediale sia di narrativa sia di saggistica. Si stima che si possano stipare in questi locali, dove sono state già montate le scaffalature di deposito, circa 100-120mila libri, tutti volumi non rari, al massimo di 70 anni fa. “Un'operazione concordata con la Soprintendenza e rinnovata anche dopo l'alluvione”, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, che fa riferimento alla recente richiesta da parte di Italia Nostra di impedire il deposito di beni culturali e documentali in locali sotterranei. Altri 60mila volumi di maggiore rotazione, invece, finiranno a Palazzo Romagnoli, che è destinato ad accogliere i servizi della Biblioteca in attesa del restauro del Palazzo del Merenda, di corso della Repubblica.

La grande sala absidale, uno dei locali di maggior impatto della struttura, un tempo adibita ai giochi dei piccoli alunni, è destinata ad ospitare il “Museo del ’900”, “secondo quanto previsto dall'accordo iniziale con la Regione”, precisa Melandri. Saranno approntati allestimenti specifici sulla base di un progetto che verrà realizzato avvalendosi dell’apporto di storici, studiosi del patrimonio culturale-artistico. Incaricato della realizzazione del Museo del ’900 da parte dell’Università sarà Roberto Balzani, docente universitario ed ex sindaco di Forlì. “La sala absidale sarà anche aula studio creando così un connubio fra studenti e museo, per il quale non sarà previsto un biglietto: un luogo intrecciato di studio ed esposizione”, sempre Melandri.

La quarta vocazione è il “Laboratorio aperto” destinato ai giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Il laboratorio è dotato anche di una stampante 3D e di spazi co-working. La parte interessata, in questo caso è l'ex mensa e la pregiata ex cappella dell'asilo che conserva intatto anche l'altare, i pulpiti, le vetrate decorate, le formelle della via crucis e l'acquasantiera. Dovrà essere un luogo di innovazione sociale e tecnologica destinato a giovani, imprese, associazioni e studenti per lo sviluppo di progetti innovativi, grazie alla presenza anche di strumentazioni avanzate. “Uno spazio la cui creazione è anche da lasciare a chi lo vivrà”, lo presenta Casara. Queste attività sono già in atto presso le sale studio Valverde come sede provvisoria.

Infine quinta e ultima vocazione sarà la promozione dell'imprenditorialità giovanile, con un incubatore di imprese digitali a Forlì. La struttura, infatti, vuole favorire anche l’insediamento di start up. Il progetto mira a sviluppare un centro dedicato a promuovere la cultura dell’impresa, a stimolare l’intrapresa giovanile e a fornire servizi a supporto dello sviluppo di idee innovative per nuovi business e startup, in stretto raccordo con il mondo produttivo locale.