Un mazzo di fiori in memoria di Ilaria Alpi: "Un simbolo della libertà di stampa"

Uccisa a Mogadiscio nel 1994 mentre faceva il suo lavoro in circostanza mai chiarite. Un mazzo di fiori a Cesena per ricordare la giornalista Ilaria Alpi. "Abbiamo voluto dedicarle un omaggio - spiega Mario Proli, presidente dell'associazione stampa di Forlì-Cesena - 60 anni fa Ilaria Alpi è nata, Ilaria è stata uccisa mentre insieme al suo cineoperatore stava dando notizie molto complesse in uno scenario infuocato. Col suo sacrificio ha fatto capire a tutti noi quanto sia importante la libertà di stampa e informazione".