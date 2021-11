Un'officina digitale: nasce la T-Station, l'accademia sociale che supera le barriere tecnologiche

Cava Rei Impresa Sociale ha inaugurato nella sede di Gencom, nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì, la "T-Station Academy – Impresa Sociale". Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a diventare un punto di riferimento nella costruzione di sinergie tra Comunità e Tecnologie, un polo formativo dove acquisire competenze in ambito tecnologico, specializzarsi, valorizzare e sviluppare le soft skills.

Il valore aggiunto di questa Academy è il T-Lab, un luogo dove saranno superate le “barriere tecnologiche” e per consentire a tutte le persone, anche quelle svantaggiate, di restare al passo nell’epoca della rivoluzione digitale e tecnologica. T-Station Academy è frutto della collaborazione tra CavaRei e Gencom, società Var Group che è entrata nella sua compagine sociale per sostenere in modo costante e continuativo i suoi progetti. Gencom insieme a Var Group, realtà italiana che accompagna le aziende nel percorso di trasformazione digitale, ha coinvolto Cisco nel progetto T-Station Academy. Cisco, leader mondiale nel settore del Networking e dell’IT, ha sposato appieno il progetto donando a T-Station l’intera infrastruttura tecnologica e riconoscendola come Cisco Networking Academy, prima impresa sociale in Italia con questa qualifica.