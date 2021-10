Un tuffo nel medioevo: arti marziali e scherma storica si possono imparare anche a Forlì

Gli iscritti alla Sala d’Arme Achille Marozzo studiano e applicano da oltre 20 anni le Arti Marziali storiche Italiane così come tramandate dagli Autori medievali e rinascimentali. La storia diventa Arte Marziale. C'è la possibilità di cimentarsi con la scherma storica anche a Forlì: l'associazione si trova in via Gorizia 69/C. In Italia sono presenti 40 sale, sotto la supervisione di istruttori qualificati, ed è possibile dedicarsi allo studio teorico e alla messa in pratica dei vari stili di combattimento con arma singola, due armi o arma a due mani, tutti tipici delle Arti Marziali Storiche Italiane.