Un viaggio musicale nel mondo: la "Big Band Orchestra" infiamma l'Arena San Domenico

La grande musica protagonista dell'Arena del San Domenico. Lo spazio culturale estivo ricavato a ridosso dei Musei San Domenico, è stato dominato dal concerto della “Big Band Orchestra” Carpinello-Forlì, diretta da Franco Casadei . Pubblico entusiasta. Con l’introduzione di strumenti musicali come il basso elettrico, la marimba, glokenspiel, congas, ritmiche sudamericane e pianoforte, il Corpo Bandistico di Carpinello si è trasformato in un’autentica Big Band Orchestra moderna. Il repertorio della serata predilige standard jazz, swing, brani latino- americano e musica leggera italiana, di autori come Chick Corea, John Williams, Carlos Santana, John Miles e Renato Carosone.