Quanti bebè sono nati in città? Lo dice un monitor in tempo reale in centro storico

Acceso in centro storico un monitor che aggiorna sul numero delle nascite in città. Il display fa parte del progetto "Una luce, una vita" promosso dalla Consulta delle Associazioni delle Famiglie insieme al Comune di Forlì. Il pannello informativo sulla natalità è stato posizionato all'accesso al Municipio di via delle Torri 3. Sono intervenuti per la presentazione il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l'assessore alla Famiglia Rosaria Tassinari e la presidente della Consulta delle Associazioni delle Famiglie, avvocato Maria Cristina Terenzi.

LE NASCITE DEL 2021 - I NOMI PIU' DIFFUSI