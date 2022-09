Una lunga tavolata con la Cena ad impiatto zero". Svelati i vincitori di "Uno scatto per Regnoli"

Serata di festa giovedì nell'ambito del Festival del Buon Vivere con la "Cena ad Impiatto zero" in via Giorgio Regnoli. In occasione dell'appuntamento si è tenuta la premiazione della foto vincitrice del concorso "Uno scatto per Regnoli" organizzato da Postcards - Cartoline da Forlì e Regnoli 41. Sempre nell'ambito della manifestazione è stato inaugurato al civico 52 di via Regnoli, uno spazio “in relazione”, "che promuove e nella coerenza ai principi del bene comune a cui come realtà ci ispiriamo. La relazione come esperienza che agisce sul benessere individuale e collettivo insieme, la forza dello stare insieme che rende i piccoli passi un viaggio in cui, attraverso il conoscere e il conoscersi, costruire un futuro fiducioso del presente che lo crea. Un “corner” aperto e fruibile anche a tutte le associazioni che da anni lavorano con noi che, se vorranno, potranno trovare un luogo in centro in cui incontrarsi. La “porta aperta” come valore del cooperare, dell’essere parte nel costruire percorsi di buon vivere". Alla cena impiatto zero hanno collaborato La Pistona, Cia, Idrotermica Coop, gli artigiani e, ovviamente i residenti e i negozianti della via.La musica che ha accompagnato la serata è stata eseguita dal vivo da Old Station Big Band.