Una panchina gialla in memoria di Giulio Regeni: "Il testimone delle battaglie per la verità sia nelle mani dei giovani"

Una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni, il giovane ricercatore morto in Egitto in circostanze ancora misteriose, ai Romiti al parco "Santarelli", in via Martiri delle Foibe, dove già è stata allestita una panchina rossa contro la violenza sulle donne e dove altre iniziative sono allo studio per far diventare l'area verde un luogo dedicato alla tutela dei diritti dell’uomo. L’idea, avanzata dai volontari che risiedono nella zona (Francesco Battista e Mario Leoni per citarne alcuni), è stata subito raccolta e messa in pratica dal Comitato di Quartiere Romiti. L'inaugurazione si è svolta lunedì alla presenza del presidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni, della vice Elisa Massa, dell'assessore Paola Casara, dei rappresentati di Amnesty International, e degli studenti di terza media dell'istituto comprensivo 5 “Tina Gori” accompagnati dalla dirigente scolastica Daniela Bandini.