Una patologia che affligge tante donne: una giornata dedicata all'endometriosi

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha organizzato per sabato con l’Ape - Associazione Progetto Endometriosi un’intera giornata dedicata alle donne affette dalla patologia

Castrocaro Terme e Terra del Sole si illuminano di rosa per il mese dedicato alle donne e alla sensibilizzazione sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce circa 3 milioni di donne solo in Italia. Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha organizzato per sabato con l’Ape - Associazione Progetto Endometriosi un’intera giornata dedicata alle donne affette dalla patologia, al fine di dare informazioni utili e corrette sulla malattia a tutta la cittadinanza.