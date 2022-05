Una piccola oasi in via Bertini per le api: nel giardino spuntano specie rare di orchidee

Evitare del tutto gli sfalci dell'erba almeno nel mese di Maggio. E' la richiesta arrivata da Europa Verde Forlì-Cesena. Se in questa stagione riprende con vigore la crescita dell'erba, specialmente dopo i periodi di pioggia, la richiesta degli ecologisti è di non procedere subito con lo sfalcio, sia in area pubblica che privata, e - a costo di avere l'erba alta per qualche settimana - lasciar prosperare la biodiversità, in particolare delle orchidee spontanee e degli insetti impollinatori. Per questo è stato lanciato l'appello ad aderire alla campagna, mettendo un cartello in giardino: 'Stiamo nutrendo le api"