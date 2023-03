Una vetrina speciale per il centenario dell'Aeronautica: anche un seggiolino eiettabile dello storico F104

Dal 20 al 30 marzo la vetrina del Palazzo del Monte di Pietà, in Corso Garibaldi 45, ospiterà l'Aeronautica Militare. La Fondazione Carisp ha voluto così omaggiare il centenario della forza armata. Ad illustrare l'esposizione, con la presenza di modellini di storici aerei dell'aviazione militare italiana, è Giorgio Agostini, comandante del Secondo Gruppo M.A.. In bella mostra anche il logo del centenario, realizzato con materiale di recupero da uno degli avieri dell'ente di via Solombrini.

