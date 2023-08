Unieuro 2.015, il grande entusiasmo del Palafiera: "I derby non si giocano, si vincono. Speriamo anche le finali"

Oltre mille appassionati non hanno voluto mancare l'appuntamento al Palafiera per l'abbraccio con la Pallacanestro Forlì 2.015 di coach Antimo Martino. Gli ultrà biancorossi, "Mostri" e "Curva Nord Forlì", hanno accompagnato la presentazione di capitan Daniele Cinciarini & Co, guardando con attenzione l'allenamento a porte aperte. Cori anche per uno dei beniamini della passata stagione, Fabio Valentini, ma applausi anche per i soci della Fondazione Pallacanestro Forlì. "Saremo felici se non avremo rimpianti per la stagione e avremmo dato tutto noi stessi", le parole di Cinciarini.

"Siamo già in clima partita - le parole di coach Martino -. Voglio ritrovare questo entusiasmo anche per tutta la stagione. Non faccio promesse, ma posso garantire che lavorare seriamente ogni giorno, migliorare e rappresentare al meglio la maglia che rappresentiamo". "Una grande squadra per diventare grande ha bisogno di un grande pubblico - l'incipit del presidente Giancarlo Nicosanti -. Anno scorso abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, perchè non era previsto, anche se voluto. Anno scorso avevo detto che i derby non si giocano, ma si vincono. Ed i ragazzi sono stati di parola. Abbiamo il compito di riempire il palazzetto, ma anche sperar di poter dire che le finali si vincono".