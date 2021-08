Unieuro 2.015, Lorenzo Benvenuti e la nuova avventura a Forlì: "Ritorno molto motivato. Gli obiettivi sono ambiziosi"

Il ritorno a Forlì con i colori della Pallacanestro Forlì 2.015. Presentazione ufficiale per Lorenzo Benvenuti alla presenza del presidente Giancarlo Nicosanti e del general manager Renato Pasquali. Ala-centro di 2.07 per 106 chili, Lorenzo nasce a Firenze il 29 aprile 1995. Cresce a livello cestistico nel settore giovanile della Don Bosco Livorno, con cui fa il suo esordio tra i senior nel 2012-13 in Dnb, restandovi anche nel campionato successivo: prima stagione da 6,6 punti e 2,6 rimbalzi in 15’, seconda in crescita da 10,9 punti e 4,8 rimbalzi in 23’. Nel 2014-15 passa alla Fileni Jesi in A2 dove viene utilizzato come cambio del centro.

Poi gioca due anni a Ferentino, mentre nel 2017 approda alla Viola Reggio Calabria (serie A2), un'annata che chiude con 6,3 punti e 2,7 rimbalzi in quasi 17’. La consacrazione arrivava poi a Bergamo l’anno seguente allenato da Sandro Dell'Agnello, dove ha fatto registrare 10,8 punti e 3,2 rimbalzi in 24’. Nel campionato 2019-20 segue il coach labronico all’Unieuro Forlì dove si tiene sugli 8,7 punti e 4 rimbalzi in 19’ con il 62%, il 25% da tre ed il 69% dalla lunetta. Nella passata stagione ha vestito la maglia della Givova Scafati e nell'annata al sud ha prodotto 10.8 punti e 3.2 rimbalzi in 24' tirando con il 62% da due, con il 34% da tre e con il 76% dalla lunetta.