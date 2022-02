Urta il cordolo a bordo strada e finisce ruote all'aria: rocambolesco schianto in via Ravegnana

Incidente nella prima serata di martedì in via Ravegnana, a Pieveacquedotto. Una "Fiat Punto", con a bordo due ragazze, viaggiava in direzione in centro, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Forlì, è finita ruota all'aria dopo aver colpito il cordolo che costeggia la carreggiata. A riportare le peggiori conseguenze fisiche è stata la conducente, che è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Incidente in via Ravegnana: leggi la notizia