"Il 50% dei fondi raccolti dalla Regione saranno destinati a chi ha avuto l'auto alluvionata"

La Regione Emilia Romagna destinerà la metà dei fondi raccolti dalle donazioni per misure a diretto sostegno delle popolazioni colpite, a partire dalla possibilità di concedere contributi per l’acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti, misura al momento non coperta dai decreti nazionali. Lo ha ribadito la vicepresidente della Regione ed assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo, al termine dell'incontro in Provincia alla presenza del commissario straordinario all'emergenza alluvione Francesco Paolo Figliuolo, che mercoledì ha incontrato i sindaci dei comuni alluvionati. La Regione ha raccolto oltre 48 milioni di euro dalla campagna solidale aperta pochi giorno dopo l'evento atmosferico del 16 maggio scorso. "Questo sarà possibile appena il sub-commissario avrà la nomina", commenta Priolo.

L'incontro di Figliuolo con i sindaci alluvionati