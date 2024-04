Vecchiazzano, il Monumento ai Caduti in guerra trasloca per far spazio alla tangenziale

E' stato spostato, a Vecchiazzano, da via Castel Latino nei pressi della chiesa parrocchiale al parcheggio in angolo con via Magellano, il monumento che ricorda i caduti della frazione nella seconda Guerra mondiale. Ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione anche una schierante d’Onore del 66° reggimento Fanteria Aeromobile Trieste, di stanza in viale Roma, ai cui caduti è intitolato un piazzale a poca distanza dal monumento. Erano presenti gli studenti della scuola primaria “Peroni”.