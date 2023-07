E' stata inaugurata nella nuova sede centrale di Forlì di Vem Sistemi, l'area di Vega, sigla che sta per "Vem Experience Garden Academy". E' stato così presentato in anteprima il nuovo Demo Lab dedicato all’evoluzione delle infrastrutture in ambito Cloud Distribuito, spazi che permettono di toccare così con mano l’evoluzione che subirà il paradigma DataCenter secondo VEM sistemi.