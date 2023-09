La paura dopo il terremoto: le verifiche dei Vigili del Fuoco negli edifici

Il terremoto registrato nel cuore della nottata tra domenica e lunedì, di magnitudo 4.9 Richter, ha causato danni a Tredozio. Diversi gli edifici lesionati, mentre le scuole sono rimaste chiuse per verifiche. Evacuata una casa di riposo a Modigliana. "Abbiamo molte strutture danneggiate, anche il palazzo comunale, e stiamo evacuando una porzione di una casa di riposo, dieci persone", spiega il sindaco Simona Vietina. Il paese, già colpito dall'alluvione, non è lontano in linea d'aria da Marradi, in Toscana, dove c'è stata la scossa principale, ma è stato a sua volta epicentro di alcune scosse di assestamento, almeno quattro, una di magnitudo 3.

"Siamo tutti fuori casa - aggiunge il sindaco -. Ho aperto il Centro operativo comunale, attendiamo l'intervento dei vigili del fuoco". Dopo l'alluvione si continuano a vivere giorni difficili, "uno dopo l'altro". "Nella zona interessata dal terremoto di questa notte in Toscana sono già stati localizzati altri eventi sismici. Nella stessa area, alle 4.38, circa 30 minuti prima dell'evento, la rete sismica ha registrato un terremoto di magnitudo Ml 3.3 mentre successivamente sono stati localizzati altri 25 eventi (alle 6:15) di magnitudo compresa tra 2.8 ed 1.1", si legge sul sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che evidenzia come "la zona interessata da questa sequenza sismica è caratterizzata da alta pericolosità sismica".