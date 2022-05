La seconda edizione del Duathlon Città di Forlì: le strade interessate, come cambia la viabilità

Domenica è in programma la seconda edizione del Duathlon Città di Forlì, organizzata da Nob Club e Grip Dimension. La manifestazione sportiva, tra corsa e bicicletta, si snoderà tra le vie del centro storico, comportando la chiusura al traffico di alcune strade. Prima del duathlon è prevista una partenza d'eccezione, la 'Viva la mamma', una gara podistica non competitiva su 5 chilometri che scatterà alle 9.30 (premiazioni alle 10.45). Il duathlon partirà da Piazza Saffi alle 11.15, con un percorso podistico di circa 1,5 chilometri da ripetere quattro volte. Poi si salirà in sella in bici (20 chilometri) per poi percorrere gli ultimi 2,5 chilometri nuovamente di corsa. Alle 14 ci saranno le premiazioni.

Il percorso

La frazione run vedrà la partenza da Piazza Saffi, con i corridori che proseguiranno lungo corso della Repubblica via Oberdan, via G. Regnoli, largo De Calboli con un circuito da effettuare 4 volte per la prima frazione (5 chilometri) e due volte per la terza frazione (2,5 chilometri). La frazione bike sarà articolata su un anello da 4 chilometri da ripetere cinque volte: partenza da Piazza Saffi, per poi procedere lungo piazzetta Don Pippo, via Bonatti, via Gaudenzi, via Dei Filarmonici, corso Mazzini, rotonda p.ta San Pietro, viale Vittorio Veneto, rotonda Santa Chiara, viale Italia, piazzale Porta Schiavonia , via Del Portonaccio, viale Italia, rotonda Santa Chiara, viale Vittorio Veneto, rotonda p.ta San Pietro e corso Mazzini.